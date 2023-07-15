محمد بن زايد: إعداد الشباب للمستقبل أولوية ونهج راسخ للإمارات

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن إعداد الشباب للمستقبل أولوية ونهج راسخ للإمارات.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في تويتر : "في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. أدعو شبابنا وشباب العالم إلى التسلح بمهارات المستقبل لأنها طريقهم نحو المنافسة وإثبات الذات والمشاركة الفاعلة في نهضة أوطانهم خلال السنوات المقبلة.. وأؤكد أن إعداد الشباب للمستقبل أولوية أساسية ونهج راسخ لدولة الإمارات".

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