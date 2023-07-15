أبناء غانم المري يتقبلون العزاء بوفاة والدتهم آمنة الفلاسي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقبل علي غانم المري ومحمد وأحمد وخالد وسالم وعيسى غانم غانم المري واجب العزاء في وفاة والدتهم آمنة سالم محمد بوخريص الفلاسي التي وافتها المنية أمس الأول، فقد تقبلوا واجب العزاء من معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.

ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط وجودة الحياة رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبـي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي».

وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومحمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام. وأعرب المعزون عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيدة، راجين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز