3.3 ملايين مرتاد استقبلهم مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، 3 ملايين و334 ألفاً و757 مرتاداً بنسبة زيادة بلغت 127 % مقارنة بعدد المرتادين في الفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 914 ألفاً و195 مصلياً، ونحو مليونين و388 ألفاً و437 زائراً، منهم مليون و684 ألفاً و409 زوار للجامع، و704 آلاف و28 زائراً قصدوا مركز الزوار وسوق الجامع، واستفادوا من أفضل الخدمات التي يقدمها، الأمر الذي شكل لهم تجربة متميزة ومتجددة ومتنوعة، في حين بلغ عدد مستخدمي الممشى الرياضي 32,125 مستخدماً.

وبلغت نسبة الزوار من داخل الدولة 19 %، في حين بلغت نسبتهم من خارجها 81 %، ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها الجامع كأبرز الوجهات العالمية التي تستقبل الملايين من الزوار سنوياً، في حين زار مكتبة الجامع 1,104 زوار، ووصل عدد المركبات التي أقلت المرتادين إلى الجامع إلى 757,026 مركبة.

وتعزز هذه الأرقام الإنجازات العالمية المتقدمة التي حققها الجامع ضمن أبرز وأفضل مناطق الجذب السياحي في العالم، وذلك حسب تقييم موقع «تريب أدفايزر» المتخصص في شؤون السفر والسياحة عن عام 2022.

ووفق التقييم جاء الجامع في المركز الأول ضمن فئة «أبرز خمس وعشرين منطقة جذب للسياح في الشرق الأوسط»، والمركز الرابع عالمياً ضمن فئة «أبرز خمس وعشرين منطقة جذب للسياح»، والمركز التاسع عالمياً ضمن فئة «أبرز خمسة وعشرين معلماً يقدم جولات ثقافية وتاريخية».

وفود رسمية

وبلغ عدد حجوزات الوفود الرسمية في النصف الأول من العام الحالي 648 حجزاً، التحق بها 10,979 شخصاً، في حين زار الجامع 167 وفداً رفيع المستوى، تضمنت زيارات 10 رؤساء دول، و3 نواب رؤساء دول، ورئيسي وزراء، و6 رؤساء برلمانات، و36 وزيراً، و4 نواب وزراء، و19 سفيراً وقنصلاً، و87 زيارة لوفود رسمية من جهات مختلفة.

اطلعت جميع الوفود على رسالة الجامع الداعية للتسامح والتواصل الحضاري، وشاهدوا جماليات عمارته الإسلامية الفريدة، وما يقدم لمرتاديه من تجارب فريدة وخدمات بمعايير عالمية. وعزز مركز جامع الشيخ زايد الكبير من خلال جولاته الثقافية، رسالة الجامع الحضارية في نشر قيم التسامح، النابعة من تعاليم الدّين الإسلامي الحنيف، حيث قدم أخصائيو الجولات الثقافية لدى المركز 2,637 جولة ثقافية انضم إليها 37,402 زائر من مختلف أنحاء العالم.

وعزز المركز أيضاً دوره الثقافي في إبراز الثقافة الإسلامية والتعريف بالموروث الثقافي المحلي، من خلال تقديمه مجموعة من البرامج الدينية والثقافية بحلة جديدة غير مسبوقة.

وساهمت هذه البرامج في استقطاب أكثر من 1365 زائراً خلال النصف الأول من هذا العام، ومن بينها برنامج جسور، وبرنامج (المهتدون الجدد)، وفعاليات الممشى الرياضي، والقافلة الوردية، وفعاليات يوم زايد للعمل الإنساني.

وشهد يوم 21 أبريل 2023 أعلى عدد من المصلين في يوم واحد بعدما أدى الصلوات في الجامع 63,919 مصلياً، وبالنسبة لأعلى عدد مصلين لصلاة الجمعة فقد شهد 30 يونيو أداء 12,176 مصلياً شعائر صلاة الجمعة في رحاب الجامع، ومن حيث عدد الزوار، فقد شهد يوم 22 أبريل الماضي الموافق لثاني أيام عيد الفطر العدد الأعلى للزوار وبلغ 33,682 زائراً، في حين زار الجامع 5,410 زوار يوم 21 يونيو، وهو العدد الأقل للزوار في يوم واحد.

ومن حيث ترتيب الدول التي زار رعاياها الجامع حلت الهند أولاً بواقع 393,566 زائراً، وروسيا ثانياً بـ 130,023 زائراً، والصين ثالثاً بـ 99,277 زائراً، والولايات المتحدة الأمريكية رابعاً بـ 92,364 زائراً، وألمانيا خامساً بـ 76,857 زائراً، وإيطاليا سادساً بـ 61,330 زائراً، وفرنسا سابعاً بـ 53,996 زائراً، وإسرائيل ثامناً بـ 53,974 زائراً، وباكستان تاسعاً بـ 47,640 زائراً، والمملكة المتحدة عاشراً بـ 45,790 زائراً.

رمضان الخير

وخلال شهر رمضان المبارك 1444 شهد المركز توافد أعداد غير مسبوقة من المصلين والزوار، وبلغ إجمالي عدد مرتادي الجامع 852,714 مرتاداً بين مصلٍ وزائر خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، وبلغ عدد المصلين الذين أدوا الصلوات في رحاب الجامع خلال شهر رمضان والعيد 452,047 مصلياً، منهم 122,449 مؤدياً لصلاة العشاء والتراويح، و180,896 مؤدياً لصلاة التهجد، وشهد الجامع في ليلة 27 رمضان حضوراً هو الأعلى في تاريخ الجامع من حيث أعداد المصلين، إذ أحيا الليلة 60,310 مصلين.

يذكر أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحرص على تقديم كافة التسهيلات للمصلين والزوار للوصول للجامع والاطلاع على مختلف مرافقه وأروقته وتفاصيله المعمارية الفريدة، باعتباره من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في دولة الإمارات.

ويزخر الجامع بالعديد من الفنون، فضلاً عن دوره ورسالته التي تدعو إلى الانفتاح على ثقافات العالم، وهو ما يتجسّد في بنائه وما يتضمنه من أعمال فنية تجمع الحضارات في مكان واحد.

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