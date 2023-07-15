شرطة دبي تستقبل 2.1 مليون مكالمة خلال الربع الثاني من 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة.

والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع معالي الفريق المري على عرض لإحصائيات هاتف المكالمات الطارئة (999) خلال الربع الثاني من العام الجاري ومقارنتها بالربع الثاني من العام الماضي.

حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الثاني من العام الجاري مليونين و189 ألفاً و646 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ مليونين و143 ألفاً و796 مكالمة، أي ما يعادل %97.91 من المكالمات.

بينما تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الثاني من العام الماضي مليون و780 ألفاً و562 مكالمة ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ مليون و776 ألفاً و387 مكالمة أي ما يعادل %99.8 من حجم المكالمات.

كما واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على إحصائيات متوسط زمن وصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة جداً في الربع الثاني من العام الجاري، والذي بلغ دقيقتين و53 ثانية.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز