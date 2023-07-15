صيانة المصاعد وبدء ترميم واجهة «عجمان ون» بعد الحريق    

المصدر: (عجمان - البيان)

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أنجزت الشركة المسؤولة عن إدارة مجمع أبراج «عجمان ون» بمنطقة الراشدية 3 في عجمان الذي تعرض أحد الأبراج السكنية فيه لحادث حريق نهاية يونيو الماضي، أعمال صيانة الكهرباء في المناطق المتضررة بسبب الحريق، وصيانة 4 مصاعد.

وتركيب قطع غيار جديدة، بسبب تلف المصاعد لدخول المياه بكميات كبيرة بها، كما تم إزالة المخلفات كافة التي نجمت من آثار الحريق، وشرعت شركة مقاولات العمل في ترميم واجهة البرج الأمامية.، وذلك بتكلفة مليون و250 ألف درهم.

وأكدت حنان جنحو،المدير التنفيذي لشركة الإمارات العقارية، اهتمام وحرص الشركة على أمن وسلامة سكان أبراج مجمع «عجمان ون»، مشيرة إلى عمل فريق إدارة البرج منذ وقوع حادثة الحريق، في تقديم الدعم والمساعدة للجهات المعنية و تقييم الأضرار ورفع تقرير إلى مؤسسة عقار بحجمها، ولفتت إلى مشاركة 120 عاملاً في إزالة الأضرار.

وكشفت عن أن فريق العمل أنجز صيانة عدد من الشقق التي تضررت تضرراً بسيطاً خلال 4 أيام وإعادة السكان إليها، كما تم صيانة عدد26 شقة وتسليمها لأصحابها.

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