«تثقيف الشارقة» تختتم برنامج «صحبتي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة برنامج «صحبتي»؛ الذي أطلقته الإدارة بالتعاون مع «يونيسيف» وسجايا فتيات الشارقة، واستمر لمدة أسبوع، لتوعية وتثقيف المنتسبات بأساسيات الصحة، وتأهيلهن ليكنّ سفيرات للصحة من خلال إكسابهن مهارات، وجعل هذه المهارات نمط حياة لهن، ليتم التأثير بها في أقرانهن لبناء ونشر العادات الصحية ومكافحة العادات الضارة بالصحة والسلامة العامة.

استهدفت ورش العمل الفتيات من سن 16 إلى 18 عاماً لتعزيز وعيهن بالمواضيع الصحية التي تهمهن في مختلف مراحل حياتهن.

كما سعى البرنامج إلى إكساب الفتيات المشاركات مهارات بناء مفاهيم التثقيف الصحي لإكسابهن طرق اختيار السلوكيات والعادات الصحية الإيجابية في تحضير واختيار الوجبات الغذائية وآلية التسوق الذكي لتوعيتهن بأهمية اختيار المنتجات الغذائية بعناية من خلال قراءة وتحليل الملصق الغذائي، بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية بالرحمانية، وصولاً إلى جلسة حوارية ممتعة مع اليونيسيف لمناقشة أسلوب الحياة الصحي والصحة النفسية لليافعين، بحضور منتسبي البرنامج وأولياء أمورهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز