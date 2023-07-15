«أجرة الشارقة» تنقل 2.7 مليون راكب خلال 6 أشهر

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت أجرة الشارقة، تحقيق نتائج استثنائية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ إذ تم نقل أكثر 2.7 مليون راكب، بمتوسط يومي بلغ 15 ألف راكب.

وبلغت إحصائيات عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 نتائج استثنائية؛ حيث تم نقل أكثر من 102 ألف راكب، بواقع 17 ألف راكب يومياً، بزيادة قدرها 14 % عن المتوسط اليومي للنصف الأول من العام الجاري، كما بلغ عدد مستخدمي سيارات الأجرة في مطار الشارقة الدولي 23.476 راكباً، بمتوسط يومي 3.912 راكباً، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال خالد الكندي، المدير العام بالإنابة - أصول لحلول النقل إن هذه الأرقام تعكس الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات أجرة الشارقة، ما يؤكد ثقة الجمهور بجودة الخدمات المقدمة عبر أسطول سيارات أجرة الشارقة.

وأضاف الكندي إن فريق أجرة الشارقة يعمل بجدية واجتهاد لضمان سلامة وراحة الركاب، وتقديم أعلى مستويات الراحة والرفاهية لهم من خلال توفير خدمات عالية الجودة تتوافق مع خطة أجرة الشارقة الرائدة في تقديم خدمات النقل الآمنة.

وتسعى أجرة الشارقة إلى تحويل أسطول مركباتها بـ100 % إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء.

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