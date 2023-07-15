«الشارقة للضمان الاجتماعي» يؤكد دوره في خدمة المستفيدين

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي دوره وأهدافه في العمل على توفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين والمستفيدين من الصندوق، عملاً بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

وأوضح الصندوق أن العيش الكريم يعد أحد أولوياته، لذا تم صياغة الخطط والأهداف الاستراتيجية بوضع خطط وأهداف استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستثمار الأمثل في موارد الصندوق، والوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين والشركاء الاستراتيجيين على مدى العقود المقبلة.

ولفت إلى أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وقانون الضمان الاجتماعي ـ يمثلان تجربة رائدة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنوع شموليته وريادته في ضمان الحماية الاجتماعية في ظل نظام تأميني مستدام، لاسيما وقد شمل القانون المواطنين المؤمن عليهم بهدف توفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، من خلال تأمينهم بدخل شهري مستمر في حالات فقد القدرة على الكسب والإنتاج، وللمستحقين في حالات فقد العائل، بجانب استيعاب مزيد من شرائح المجتمع للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

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