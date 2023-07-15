5 أطباء مواطنين مؤهلون لإجراء الجراحات الروبوتية في «الإمارات للخدمات الصحية»

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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أفاد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن عدد الأطباء المواطنين المؤهلين لإجراء الجراحات الروبوتية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 5 أطباء.

مشيراً إلى أن إجراء 161 عملية جراحية منذ العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري باستخدام تقنية الجراحات الروبوتية وذلك في مستشفى القاسمي بالشراكة مع أطباء مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال.

وأضاف أن المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات، أصبحت رائدة في مختلف المجالات الطبية، وخصوصاً الجراحات الروبوتية، مشيراً إلى أن عمليات أمراض النساء من أكثر العمليات التي تم إجراؤها من خلال الروبوتات.

وموضحاً أن فريق أطباء مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وبالتعاون مع برنامج الأطباء الزائرين، نجح عام 2021 في إجراء 12 عملية نوعية لعلاج أمراض الحوض بالروبوت خلال 5 أيام فقط.

وفي رده على سؤال بشأن أهمية الجراحات الروبوتية ودورها في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية في الدولة، أوضح الزرعوني أن جميع التخصصات الطبية تحظى باهتمام ودعم المؤسسة التي تعمل على تزويد منشآتها الصحية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كمنهج عملي في الخدمات الصحية.

مؤكداً أهمية الجراحات الروبوتية في تعزيز ريادة منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتأكيد حضورها الفعّال على المستويين المحلي والعالمي.

وحول أبرز الحالات التي تخضع للجراحات الروبوتية أفاد بوجود عدد من الحالات الصحية التي يتم علاجها بمساعدة الروبوت الجراحي ومن ضمنها حالات إزالة الأورام الليفية والنزيف الحاد والعقم وأكياس المبايض والأورام المعقدة، إضافة إلى إجراء عمليات الجراحة النسائية البولية وارتخاء عضلات الحوض وهبوط الرحم.

كما كشف عن عدد الحالات العامة التي تعامل معها قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بالشارقة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين الذين وصلوا إلى قسم الطوارئ بقاسمي الشارقة قد بلغ 22 ألفاً و755 متعاملاً.

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