تجهيز حديقة الرنيم في أبوظبي وفق متطلبات الزوار

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت حمدة عبدالله الهاشمي مديرة إدارة التصميم العمراني بالإنابة في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أن حديقة الرنيم أحد المشاريع الناجحة لاستبانة الحي المثالي الذي أطلقته الدائرة للتواصل مع مجتمع إمارة أبوظبي تحت شعار «معاً نعزِّز رفاهية العيش في أبوظبي».

ويأتي ضمن حملة تهدف إلى استطلاع آراء أفراد المجتمع، والتعرّف إلى احتياجاتهم المتعلقة بتطوير الحدائق والأحياء السكنية والمرافق المجتمعية.

وقالت الهاشمي، على هامش تفقدها حديقة الرنيم ولقائها الزوار، إن فكرة الاستبانة تتيح للأهالي الساكنين في المنطقة نفسها تقديم آرائهم في الخدمات التي يودون إضافتها إلى مشروع ما تشرف عليه دائرة البلديات والنقل، إذ تتيح للأعمار والجنسيات كافة التعبير عن احتياجاتهم عبر المشاركة في الاستبانة.

مشيرة إلى أن حديقة الرنيم في مدينة خليفة قد نفذت بناء على أفكار ومتطلبات أهالي الحي الذين قدموا آراءهم عبر استبانة الحي المثالي.

معايير عالية

ولفتت إلى أن حديقة الرنيم واحدة من حدائق أبوظبي التي تحظى بمعايير عالية من ناحية التصميم وتوفير أماكن متميزة للعائلات والأبناء كما توفر غالب احتياجات الشباب من ملاعب رياضية، وهي فرصة لجميع الفئات العمرية لممارسة أنشطتهم المحببة، إذ تندرج الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة ضمن رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة .

وكانت دائرة البلديات والنقل قد أعلنت عن تشييد 113 حديقة جديدة في إمارة أبوظبي في نهاية سنة 2023، منها 70 حديقة في أبوظبي، و30 في العين، و9 في منطقة الظفرة فيما ستُشيَّد 277 حديقة جديدة بحلول سنة 2025 منها 180 حديقة في أبوظبي، و80 حديقة في العين، و17 حديقة في منطقة الظفرة.

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