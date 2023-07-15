«تواصل» ترصد الآراء بمشاريع  بلدية أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي؛ ممثلة في مركز بلدية المدينة، عن تنظيمها مبادرة مجتمعية بعنوان «تواصل» في عدد من المراكز التجارية في جزيرة أبوظبي، بهدف توعية أفراد المجتمع بالمشاريع والخدمات التي تقدمها للجمهور، إضافة إلى رصد مقترحاتهم ومتطلباتهم للارتقاء بالخدمات.

وانطلقت المبادرة التي تنظمها البلدية بالتعاون مع كل من «الوحدة مول» و«المشرف مول»، في الوحدة مول أيام 11 و12 و13 يوليو الجاري، في حين ستتواصل في المشرف مول يومي 25 و26 يوليو.

وذلك بهدف التفاعل مع مرتادي المركزين من أفراد المجتمع والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم عن المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها وستنفذها البلدية في مختلف مناطق جزيرة أبوظبي، وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، إضافة إلى الحصول على أكبر عدد من المقترحات والأفكار من أفراد المجتمع لتعزيز جودة الحياة ورفع نسبة رضا الجمهور عن البلدية.

وتم خلال فعاليات المبادرة توزيع أشتال زراعية مجانية على أفراد الجمهور، بهدف تشجيعهم على الزراعة، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، وذلك في إطار فعاليات عام الاستدامة.

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