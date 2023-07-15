مذكرة تفاهم بين الإمارات وموزمبيق في مجال القوى العاملة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومارجريدا آدموجي تالابا، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية موزمبيق، وذلك في مبنى الوزارة بدبي.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور إن توقيع مذكرة التفاهم يؤسس لشراكة مؤسسية بين الوزارتين والتعاون الدائم بينهما لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الموزمبيقية في الدولة، وتعظيم الفوائد التنموية المشتركة لعمل هذه العمالة.

وأكد معاليه «التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمواصلة المساعي الحثيثة التي تبذلها ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات في مجال تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل الإماراتي بوصفه وجهة عالمية مثالية للعمل والعيش في ضوء ضمان حقوق أصحاب العمل والقوى العاملة من مختلف الجنسيات على نحو متوازن».

من جانبها، عبرت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي الموزمبيقية عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يسهم في زيادة فرص العمل للعمال الموزمبيقيين في الدولة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل تعتبر من الأفضل في العالم.

حضر توقيع مذكرة التفاهم تياجو كاستيجو، سفير جمهورية موزمبيق لدى الإمارات، وخليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وشيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، وعدد من المعنيين في الجانبين.

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