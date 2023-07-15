بلدية الظفرة: لا حوادث في مواقع البناء والإنشاء

المصدر: (الظفرة - وام)

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حققت الزيارات الدورية والمكثفة التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة لمواقع البناء والإنشاء، نتائج إيجابية في مجال الحدّ من الحوادث المهنية.

حيث غابت هذه الحوادث عن المواقع الإنشائية في المنطقة التي لم تسجّل أي حادث خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بخمسة حوادث في الفترة ذاتها من عام 2022.

وتواصل البلدية زياراتها التفتيشية للمواقع التي تعمل فيها شركات قطاع البناء والإنشاءات؛ وذلك بغرض التأكد من التزام تلك الشركات بتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية والمتطلبات البيئية.

وأسهمت عدة عوامل في تقليل الحوادث في المواقع الإنشائية من أهمها تكثيف عمليات التفتيش، وبرنامج بلدية منطقة الظفرة التوعوي المشترك، وتطبيق نظام التفتيش الذكي على مواقع البناء والإنشاء.

بالإضافة إلى استحداث البلدية مسابقة للشركات ذات التصنيف الخامس والسادس العاملة في قطاع البناء والإنشاء منذ بداية العام الجاري، لضمان تنفيذ المشاريع بصورة آمنة لصحة وسلامة العاملين فيها، حيث يتم تقييم الشركات المشاركة في المسابقة من قبل لجنة متخصصة وبحسب المعايير المعتمدة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتحفيز الشركات على رفع مستوى الأداء البيئي داخل مواقع البناء والإنشاء، والتقليل من الحوادث المهنية.

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