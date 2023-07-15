«كهرباء دبي»: شركاء في صناعة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب 2023.

وتؤكد الهيئة التزامها بتزويد الشباب بالمهارات والأدوات اللازمة ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، وشركاء فاعلين في استشراف وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. وأشارت الهيئة إلى أن حرصها على دعم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي أسهم في تعزيز ريادة المجلس على مستوى مجالس الشباب في دولة الإمارات.

منصات

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية مايو الماضي، أطلق مجلس شباب الهيئة العديد من المبادرات لتوطيد أواصر التعاون مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما أطلق أكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب. ونظم المجلس ما يزيد على 70 فعالية، وقرابة 20 محاضرة توعوية، و4 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 7 منتديات ومؤتمرات عالمية، وأجرى 6 مقارنات معيارية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى انتداب عدد من أعضاء المجلس في اثنين من البرامج الوطنية والعالمية.

وقامت مجموعة من الشباب بتمثيل الهيئة في المحافل الدولية، منها مشاركة عدد من شباب الهيئة في المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الأنظمة الكهروضوئية، الذي أقيم في مدينة ناغويا، اليابان، لتسليط الضوء على أبرز إسهامات الهيئة في قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة. وفي خطوة تؤكد دور المجلس البنّاء في تحقيق الخطط الوطنية، تم اختيار نائب رئيس مجلس شباب الهيئة ليكون أحد أعضاء مجلس دبي للشباب.

وتعمل الهيئة على ترسيخ مكانة دولة الإمارات التي باتت في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً، لا سيما مع اتجاه أنظار العالم نحو الدولة مع استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» في مدينة إكسبو دبي، نهاية العام الجاري، حيث باتت الدولة سبّاقة في وضع الشباب في قلب هذا الحدث العالمي ولأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف.

مشاركة

وفي عام الاستدامة في الدولة، وانسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تركز الهيئة على دعم مشاركة الشباب في الفعاليات العالمية، وتأهيلهم ليواصلوا مسيرة التطور والتنمية، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 3464 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بـ30.9 % من الموظفين. ويصل عدد الشباب المواطن من الجنسين في الهيئة إلى 2149 شاباً وشابة بـ19.2 % من إجمالي عدد موظفي الهيئة.

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: «يحظى المجلس بالدعم الكامل من الإدارة العليا في الهيئة، لأداء دوره على أكمل وجه، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي على مستوى العالم وفي المجالات كافة، ودعم مسيرة ريادة وتميز الهيئة، وذلك من خلال مواصلة إشراك الشباب في البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التبنّي الفعال للحلول الاقتصادية الخضراء، لترسيخ دعائم التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد المناخي».

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