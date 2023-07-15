انطلاق مزاينة المرموم للرطب 25 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تستعد جمعية النهضة النسائية بدبي «فرع الليسيلي» لإطلاق النسخة الثالثة من مزاينة المرموم للرطب 25 يوليو، والتي ينظمها فرع الليسيلي بنسائية دبي سنوياً.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية بالتصريح التالي إنه انسجاماً مع عام الاستدامة 2023، ومؤتمر التغير المناخي والبيئة العالمي بدبي نوفمبر 2023، تأتي فعالية مزاينة المرموم للرطب، وتحرص جمعية النهضة النسائية بدبي - وكتقليد سنوي ثابت - على تنظيم فعالية مزاينة المرموم للرطب؛ وذلك لتحقيق أهداف سامية منها، تجسيد قيمة خيرات الإمارات وإرثها الزراعي والحضاري، وإيجاد مساحات التنافس الشريف في إنتاج الرطب عبر مسابقات حرة بين منتجي ومزارعي وأصحاب بساتين ومزارع النخيل، والتأكيد على صدارة الإمارات في إنتاج الرطب وتنوعه وأهميته.

وأشارت اليازية خليفة مديرة فرع الليسيلي إلى استقطاب كل المهتمين بالرطب والتمور وزراعة النخيل، موضحة أن الحدث فعالية سنوية ينظمها الفرع ضمن «مبادرة بيئة خضراء مستدامة» تهدف إلى تعزيز موقع المرموم خصوصاً ودبي بصورة عامة في قطاع الثروة الزراعية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل.

ولفتت إلى أن الدورة الحالية متجددة عبر سلسلة من المسابقات والتنافس، منها على سيبل المثال: مسابقة أكبر عذج، ومسابقة أفضل طبق شعبي «قرص بالتمر»، وشوط الخلاص، وشوط النخبة للشفافية ودقة نتائج المسابقات وتم تشكيل لجان تحكيم تضم نخبة من المختصين وأصحاب مزارع النخيل والخبراء والمهتمين وأصحاب التجارب المتراكمة في مجال الرطب وأنواعه وأهميته وقيمته الغذائية والتراثية وفلسفة غرسه وجنيه ونموه.

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