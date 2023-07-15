اللجنة الوطنية للانتخابات: 3 طرق لتسجيل طلبات الترشح

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 3 طرق لتسجيل الراغبين في خوض غمار السباق البرلماني إلى قبة البرلمان، أمام المرشحين من أعضاء الهيئات الانتخابية من 15 إلى 18 أغسطس المقبل.

وبينت اللجنة أن آلية التسجيل تتم عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالانتخابات، والذي يحمل اسم «اللجنة الوطنية للانتخابات 2023»، ومن خلال دخول عضو الهيئة الانتخابية إلى الموقع الرسمي الخاصة باللجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae.

ولفتت اللجنة إلى أن خدمات التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني وموقع اللجنة الوطنية للانتخابات، سيتم توفيرها على مدى 96 ساعة من بدء فتح باب الترشح، مقسمة بمعدل 24 ساعة على 4 أيام متتالية.

أما الوسيلة الثالثة، فتتمثل في توجه وحضور الشخص الراغب في الترشح إلى مقر لجنة الهيئة الانتخابية التابع للإمارة التي يتبع إليها المرشح، وتقديم المستندات المطلوبة وذلك خلال ساعات العمل الرسمي.

كما لفتت اللجنة الوطنية، إلى ضرورة إرفاق المرشح ضمن طلب ترشحه لخوض غمار الانتخابات، جواز السفر والهوية الإماراتية، وخلاصة القيد، بالإضافة إلى شهادة «حسن سير وسلوك» وآخر شهادة ومؤهل دراسي حصل عليه المرشح.

ودعت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 للإقبال على تسجيل أسمائهم للترشح للانتخابات، عبر الوسائل التي حددتها اللجنة، لهذه الغاية.

وحثت أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة ودعم العملية الانتخابية والتفاعل مع كافة مراحلها لما لهذه الخطوة من انعكاسات إيجابية وفتح آفاق جديدة لمسيرة الحياة البرلمانية في الدولة، وإنجاح مسيرة التمكين باعتبارها الأداة الأفضل لدعم برنامج تعزيز المشاركة السياسية والسير به قدماً.

وطالبت أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين بالترشح إلى الالتزام التام ببنود التعليمات التنفيذية والواردة في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والخاصة بشروط الترشح والحملات الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، الأمر الذي من شأنه تعزيز جهود تنفيذ العملية الانتخابية بمهنية عالية.

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