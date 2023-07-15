بدء أعمال البرلمان العربي للطفل اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوافد اليوم أعضاء البرلمان العربي للطفل إلى الشارقة من أربع عشرة دولة بجانب مشاركة وفد دولة الإمارات ضمن وفودهم الممثلة لأوطانهم، وذلك للمشاركة في أعمال برنامج الجلسة الثانية للبرلمان العربي للطفل التي تنطلق اليوم وتستمر لغاية 22 يوليو الجاري.

وتقام الجلسة الثانية ضمن أعمال الدورة الثالثة للبرلمان في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتناقش موضوع (الطفل العربي: جهد مستدام من أجل المناخ) على أن يسبقها عدد من الورش التأهيلية والزيارات الميدانية العلمية لأعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل.

وتتضمن الفعاليات زيارة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وعقد جلسات وورش عمل تدريبية وحوارية بجانب جولة في الشارقة.

وأفاد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن كل التحضيرات اكتملت من قبل اللجنة المنظمة، والتي جرى تشكيلها من قبل موظفي الأمانة العامة للبرلمان وموظفي المجلس الاستشاري للشارقة علاوة على الشركاء الاستراتيجيين للبرلمان لطرح منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات المصاحبة للجلسة الثانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز