"الوطنية للانتخابات": ضرورة إرفاق شهادة "حسن سير وسلوك" في طلب الترشح

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة إرفاق المرشح ضمن طلبات ترشحه لخوض غمار انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الحالية 2023، شهادة "حسن سير وسلوك" حديثة، يتم استخراجها عبر القنوات الرسمية المحددة لها.

وأشارت اللجنة إلى وجوب أن تتضمن المستندات المقدمة في الطلب خلاصة قيد المرشحين من أعضاء الهيئات الانتخابية، وجواز السفر والهوية الإماراتية، بالإضافة إلى آخر شهادة مؤهل دراسي حصل عليه المرشح.

ودعت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 للإقبال على تسجيل أسمائهم للترشح للانتخابات، عبر الوسائل التي حددتها اللجنة، لهذه الغاية، وذلك مع بداء فتح باب الترشح خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس المقبل.

وحثت أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة ودعم العملية الانتخابية والتفاعل مع كافة مراحلها لما لهذه الخطوة من انعكاسات ايجابية وفتح آفاق جديدة لمسيرة الحياة البرلمانية في الدولة، وإنجاح مسيرة التمكين باعتبارها الأداة الأفضل لدعم برنامج تعزيز المشاركة السياسية والسير به قدماً.

وطالبت أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين بالترشح إلى الالتزام التام ببنود التعليمات التنفيذية والواردة في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والخاصة بشروط الترشح والحملات الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، الأمر الذي من شأنه تعزيز جهود تنفيذ العملية الانتخابية بمهنية عالية.

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