وزارة الخارجية تقدم نصائح مهمة للمواطنين قبل السفر إلى الخارج

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت وزارة الخارجية الإماراتية مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين قبل السفر إلى الخارج.

وحثت الوزارة الذين يخططون للسفر خلال فترة إجازة الصيف باتخاذ الخطوات التالية قبل السفر للوجهة المقصودة:

-زيارة صفحة المسافر الإماراتي والاطلاع على أهم إرشادات واجراءات السفر حسب كل وجهة.

-التسجيل في خدمة تواجدي.

-الاحتفاظ برقم خط الطوارئ المخصص لمواطني دولة الإمارات في الخارج (0097180024).

للحصول على المزيد من المعلومات حمل التطبيق الذكي UAEMOFA أو قم بزيارة الموقع الالكتروني www.mofa.gov.ae

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز