4,791 متطوعاً للحفاظ على نظافة واستدامة البيئة في دبي

المصدر: البيان

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استقطبت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري 4,791 متطوعاً ومشاركاً من المهتمين بالمجال البيئي والعمل التطوعي الميداني للحفاظ نظافة إمارة دبي واستدامة بيئتها، وذلك ضمن مبادرتها المجتمعية الميدانية "ساعة.. مع عامل النظافة"، حيث نفذَ المتطوعون خلالها مهام عامل النظافة في إزالة كافة أنواع المخلفات على الشواطئ وفي الأسواق والمناطق التجارية والصناعية والسكنية والبرية والصحراوية.

وأكد المهندس سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي بالإنابة، حرص البلدية على تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية وفرص العمل التطوعي في مجال النظافة العامة والإدارة المستدامة للنفايات، لما لها من إسهامات تدعم جهود البلدية في إدارة عمليات النفايات والمحافظة على البيئة والمظهر الحضاري لإمارة دبي، فضلاً عن توفير خدمات بلديّة متكاملة وفعّالة للجميع على مدار الساعة وطيلة أيام السنة.

وقال مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي: "وثقنا من خلال مبادرة "ساعة.. مع عامل النظافة" خلال النصف الاول من العام الجاري إنجاز 4,791 ساعة عمل تطوعي ميداني في مجال النظافة العامة من المتطوعين الذين ينتسبون إلى 62 مؤسسة حكومية وخاصة وأهلية، يمثلون شرائح المجتمع المحلي من الموظفين والطلبة وأصحاب الهمم. تمكنوا خلالها من جمع 9.4 طن من المخلفات على الشواطئ والمناطق الصحراوية والسكنية. كذلك، جرى تحويل ما نسبته 70% من المخلفات إلى مسارات إعادة التدوير، حيث ساهمت في تعزيز استدامة نظافة الإمارة وبيئتها المحلية ومظهرها الحضاري والجمالي".

تدعم المبادرة فعاليات المجتمع المحلي الخيرية والبيئة خاصةً أنها مستمرة على مدار العام. كما يمكن لأي جهة ترغب في مشاركة فرقها وموظفيها كمتطوعين في المبادرة، التنسيق مع بلدية دبي لتحديد نوع المشاركة التطوعية المرغوبة.

يذكر أن بلدية دبي كانت قد نالت لقب فئة "بصمة مجتمع" من "جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني" في دورتها العاشرة، تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد"، وذلك عن مبادرتها المجتمعية التطوعية "ساعة.. مــع عامل النظافة". كما حققت المبادرة المركز الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في "جائزة قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية".

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