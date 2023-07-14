«الوطنية للانتخابات»: 3 طرق لتسجيل الراغبين في المشاركة بالسباق البرلماني 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 3 طرق لتسجيل الراغبين في خوض غمار السباق البرلماني إلى قبة البرلمان، يتم إتاحتها بشكل رسمي أمام المرشحين من أعضاء الهيئات الانتخابية ابتداء من تاريخ 15 إلى 18 أغسطس المقبل.

وبين اللجنة بأن آلية التسجيل تتم عبر التطبيق الالكتروني الخاص بالانتخابات، والذي يحمل اسم "اللجنة الوطنية للانتخابات 2023" والمتوفر عبر متاجر "الاب استور" للأجهزة التي تعمل بنظام "IOS" ومتاجر "جوجل بلاي" للأجهزة التي تعمل بنظام "اندرويد"، أو من خلال دخول عضو الهيئة الانتخابية إلى الموقع الرسمي الخاصة باللجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae.

ولفتت اللجنة إلى أن خدمات التسجيل عبر التطبيق الالكتروني وموقع اللجنة الوطنية للانتخابات، سيتم توفيرها على مدى 96 ساعة من بدء فتح باب الترشح، مقسمة بمعدل 24 ساعة على 4 أيام متتالية.

أما الوسيلة الثالثة، فتتمثل في توجه وحضور الشخص الراغب في الترشح إلى مقر لجنة الهيئة الانتخابية التابع للإمارة التي يتبع إليها المرشح، وتقديم المستندات المطلوبة وذلك خلال ساعات العمل الرسمي.

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