"اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة" في رأس الخيمة

المصدر: البيان

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تستعد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، لإطلاق مبادرة "اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة" الخاص بفئة مجندي الخدمة الوطنية، ضمن أجندة خدماتها المقدمة لإسعاد المجتمع وتحقيق جودة الحياة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انتهت شرطة رأس الخيمة من جميع الإجراءات والإعداد لرخصة اليوم الواحد، وستبدأ الخدمة الاثنين القادم الموافق 17 يوليو وتستمر حتى نهاية العام الجاري قابلة للتمديد.

حيث أوضح سعادة العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أنه من خلال تفعيل هذه الخدمة، يتمكن مجندي الخدمة الوطنية، من "إنجاز معاملة إصدار رخصة قيادة جديدة" في يوم واحد فقط.

وأكد سعادة العقيد صقر القاسمي، استمرار وعزم مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، على تحقيق المرونة وسرعة الإستجابة في تلبية احتياجات المجتمع بكافة فئاته، وفقاً لأعلى معايير الدقة والكفاءة والجودة من خلال تفعيل الأنظمة والبرامج التي تتيح لأفراد المجتمع التمتع بحزمة من الخدمات المتميزة تحقيقاً للاستدامة.

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