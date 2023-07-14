المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات الأول إقليمياً ضمن جوائز «إيفي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً، والأولى إقليمياً في جوائز «إيفي» العالمية 2022 كونه أكثر المؤسسات فعالية وإبداعاً في مجال الاتصال والتسويق، بما يعكس دوره الحيوي في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية، التي أطلقتها دولة الإمارات في قطاعات مختلفة.

وفاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال عامي 2021 و2022 بـ 17 جائزة، ليحقق 280 نقطة، وذلك تتويجاً لجهوده ومبادراته الإبداعية، التي أسهمت في إبراز الحملات والمشاريع الوطنية، التي أطلقتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات، بما يشمل العمل الحكومي، والعمل المجتمعي، إضافة إلى قطاعات الفضاء وعلوم المستقبل.

وتعد جوائز «إيفي» إحدى أبرز الفعاليات العالمية، التي تقام لتكريم الجهات والأفكار المثمرة والإبداعية في قطاع التسويق والاتصال والإعلام.

ويعكس الفوز الدور الريادي، الذي قام به المكتب في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية، التي أطلقتها دولة الإمارات في قطاعات مختلفة، عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية، وترسيخ الرسائل الإعلامية الموحدة والهادفة، وابتكار محتوى إبداعي يواكب المتغيرات ويسهم بتعزيز مكانة الدولة الريادية على مستوى العالم.

خطط إعلامية

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن دعم المشاريع الوطنية عبر تطوير الخطط الإعلامية المتكاملة والفعالة يأتي في مقدمة أولويات المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

دور محوري

وقال خالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: إن تحقيق المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في مؤشر «إيفي» لفعالية العلامات والمؤسسات في حملاتها الإعلامية إنجاز غير مسبوق.

موضحاً أن هذا التقدير البارز للمكتب بجانب العلامات التجارية العالمية الرائدة، وتتجاوز علامات تجارية وكلاسيكية يحمل أهمية عميقة، فهو يُظهر القدرة الاستثنائية ليس فقط باستغلال استراتيجيات الاتصال المبتكرة ولكن كذلك الفعّالة.

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