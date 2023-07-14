مريم المهيري: «كوب 28» حدث شامل لكل القطاعات

المصدر: (دبي – نهى حوّا)

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أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في لقاء مع وكالة «بلومبرغ»، أن الإمارات ستركز في مؤتمر «كوب28» على محاور مهمة وأن المؤتمر سيكون مختلفاً عن سابقيه.

وأضافت:«المؤتمر يستهدف خفض الانبعاثات عبر جلب المجتمع الدولي لخفضها بنسبة 43% بحلول 2030، كما سيجري النظر في الهدف العالمي بشأن التكيف الذي سيحدد الاحتياجات الجماعية والحلول لأزمة المناخ، عطفاً على النظر في تمويل العمل المناخي بنحو 100 مليار دولار وهو ما جرى التحدث عنه لسنوات الآن».

وأكدت معاليها أن «كوب28» المقبل سيكون شاملاً للجميع، وسوف تنخرط فيه كل القطاعات، لافتة إلى أن العالم يتابع ديدن الإمارات وهي تعمل بطريقة مختلفة لأنها تريد أن تكون مثالاً يحتذى به وأن تقرن الأقوال بالأفعال.

وأعربت المهيري عن أملها في ضخ الـ 100 مليار المتوقعة لمشاريع الاستدامة والمناخ وأن تكون هناك إمكانية للوصول إليها، لافتة إلى أهمية التمويل ضمن أهداف «كوب28»، «وهذا ما تحاول رئاسة المؤتمر جاهدة لتحقيقه. وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة أن الإمارات ترغب في التركيز على جانب التمويل، فيما ستجري مناقشة قضايا أخرى كالإصلاح وغيرها في المؤتمر.

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