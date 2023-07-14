سلطان الجابر يدعو إلى زيادة التمويل المناخي

المصدر: ويندسور - وام

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28»، أن الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة على مواجهة التحديات العالمية بذهنية إيجابية ووسائل مبتكرة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في مناقشات رفيعة المستوى حول التمويل المناخي، مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش فعاليات منتدى تحفيز التمويل المناخي المقام في المملكة المتحدة، لبحث تعزيز هذا التمويل بطرق مبتكرة.

ونقل معاليه تحيات قيادة الدولة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والملك تشارلز الثالث، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز الشراكة القائمة مع البلدين.

دعوة

كما شارك معاليه في منتدى «تحفيز التمويل المناخي»، الذي عقده غرانت شابس، وزير أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، بحضور مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، ومجموعة من قادة الشركات التجارية والمؤسسات الخيرية في مجالات التمويل والاستدامة والعمل المناخي.

وقال معالي الدكتور الجابر: لقيادتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دور حاسم في الوفاء بتعهدات التمويل المناخي، وجذب مزيد من رأس المال»، مضيفاً أن من الضروري الوفاء بالالتزام بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي السنوي، الذي تم التعهد به في عام 2009..

وأكد معاليه على الحاجة الملحة إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، من أجل تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة».

تعاون

وأضاف: إن «تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب استجابة فعلية، وعلى جميع المؤسسات المالية الفاعلة العمل ضمن إطار جديد من التعاون والتكاتف. وأضاف: «يسعدني الإعلان أن «COP28» سيستضيف منتدىً لدعم دور الشركات التجارية والمؤسسات الخيرية في العمل المناخي، والتركيز على تذليل الصعوبات التي تعوق التقدم المنشود».

وأكد أن دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مقدمة أولويات رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، معرِباً عن تطلعه إلى ضم توصيات المختبر القابلة للتطبيق إلى أجندة عمل «COP28» حول التمويل المناخي.

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