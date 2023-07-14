« دبي المالي» يعلن عن منتدى الاستدامة المستقبلية 4 أكتوبرالمقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي عن موعد انعقاد النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية، والذي من المقرر عقده يومي 4 و 5 أكتوبر المقبل، في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي.

حيث سيسلط المنتدى الضوء على تفعيل آليات عمل التمويل المستدام والابتكار، وذلك عبر تعزيز أطر التواصل والتعاون بين قادة القطاع والمستثمرين ورواد التكنولوجيا وصنّاع القرار وتمكين التدفقات الاستثمارية الدولية بين بلدان الشمال والجنوب، لتسريع وتيرة العمل المناخي.

ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال منتدى الاستدامة المستقبلية الأول في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بلعب دور محوري وقيادي في تحقيق الأولويات الوطنية تمهيداً لمؤتمر الأطراف COP28، والتي تتماشى مع ترؤس مركز دبي المالي العالمي لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، والتي تم إطلاقها في العام 2019 من قبل المركز.

كما يتزامن انعقاد المنتدى مع «عام الاستدامة»، ويهدف إلى تحقيق تقدم ملموس يترجم الرؤية الاستشرافية التي يتبناها مركز دبي المالي العالمي نحو الوصول إلى حلول عالمية متسقة تلبي احتياجات منظومة التمويل المناخي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وفي هذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا الترحيب بالعالم في دبي وللمشاركة ضمن أعمال منتدى الاستدامة المستقبلية كجزء من استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، يؤكد المنتدى التزامنا الجاد بمعالجة التحديات البيئية الملحة عالمياً.

ومن خلال تعزيز أطر التعاون وتبني المزيد من الحلول المالية المبتكرة، نهدف إلى تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل منخفض الكربون وقادر على مواجهة التغيرات المناخية. نحن ملتزمون بمواصلة المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ونتطلع إلى تعزيز وتفعيل الحوار البنّاء وتحقيق النتائج الفعلية في هذا الصدد انطلاقاً من عقدنا لهذا الحدث المهم».

يدعو المنتدى قادة القطاع في كل من قطاعي الخدمات المالية والتأمين على تسريع مسيرة التحول نحو تحقيق مستهدفات الحد من الانبعاثات.

كما يشكل المنتدى منصّة للتعرف إلى أحدث تقنيات الاستدامة المستقبلية، والتي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات المناخية، والتي تعد ركيزة محورية نحو تحقيق الأجندة العالمية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتطبيق بنود اتفاق باريس.

كما يتماشى المنتدى أيضاً مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 للارتقاء بمستقبل القطاع المالي، انطلاقاً من المكانة الرائدة التي تحتلها دبي في مجال السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، حيث تزيد القيمة السوقية لناسداك دبي على 110 مليارات دولار، وتمثل قيمة السندات والصكوك المستدامة أكثر من 16 %.

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