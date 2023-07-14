دبي تستضيف المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل

المصدر: دبي-وام

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تستضيف دبي النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل - ميدام 2023، بمركز دبي التجاري العالمي من 22 إلى 24 سبتمبر المقبل.

ويستقطب المؤتمر، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف» ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نحو 3000 خبير ومتخصّص في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل، من 47 دولة، ويشارك به أكثر من 40 جمعية ومنظّمة طبية عالمية وحكومية.

ويهدف الحدث إلى جمع كافة المهتمّين والعاملين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل تحت سقفٍ واحد، لتبادل الخبرات وعرض التجارب وآخر المستجدّات العلمية.

ويعمل ميدام على توحيد جهود الخبراء والعلماء والباحثين وسد الفجوة التعليمية بين دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأبرز في طب الأمراض الجلدية في العالم، وتوفير أحدث التقنيات الطبيّة المتقدّمة.

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر، إن ميدام يعمل وفق رؤية تهدف إلى جمع المختصّين والمهتمّين بطب الأمراض الجلدية والتجميل تحت مظلّة المؤتمر، وما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة إلى دبي والمنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد من الأطباء في الشرق الأوسط للاطلاع على الأفكار الجديدة للباحثين والعلماء والفنييّن.

من جانبه أكد خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لدي إكس بي لايف، أن التعاون مع ميدام يحتل مكانة كبيرة على أجندة المؤتمرات الإقليمية المتخصصّة في طب الأمراض الجلدية والتجميل، ولما له من دور مهمّ في جمع كافة المهتمّين بهذا المجال في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن نجاح المؤتمر يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية لإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض العالمية في المنطقة.

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