عدسة سلطان النيادي تضيء على المدن العربية من الفضاء

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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لم تقتصر أنشطة سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية خلال مهمته «طموح زايد2» على إجراء التجارب العلمية فقط.

بل كان التقاط الصور والمناظر الخلابة للأرض أحد أهم الأمور الذي استمتع بها، فيما نالت الدول والعواصم العربية نصيباً مهماً من هذه اللقطات الإبداعية التي أبرزت جمالياتها، وألقت الضوء على تفاصيل بصرية ممتعة لطبيعتها الجغرافية، والتي جعلت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» على سبيل المثال، تعيد نشر أهم هذه الصور وفي مقدمتها دبي دانة الدنيا.

مناظر خلابة

وانطلاقاً من كلمات النيادي التي ذكر فيها «أن رصد الأرض هو أحد الأمور المفضلة لديه في محطة الفضاء الدولية وأن يكون خلف العدسة لالتقاط مناظر خلابة لا يمكن رؤيتها إلا من الفضاء»، تتنوع هذه الصور بين المحيط والخليج، والتي بثها عبر حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممهورة بكلمات رقيقة تعبر عن مكنونه ومشاعره وذكرياته تجاه هذه المدن».

دانة الدنيا

ونشر النيادي صوراً حملت في نفسه حنيناً كبيراً للوطن، مثل تلك الصورة التي التقطها لمدينة العين، قائلاً فيها «سلامي لأهل العين دار الزين ‏ذكرياتي في أم غافة، في شوارعها الحلوة ومع أهلها الطيبين ما تنّسى وما تغيب عن البال، الله يحفظكم يا أهل العين والإمارات»، فيما تبعها صورة أخرى لدانة الدنيا دبي، وصفها خلالها بكلماته «حتى من خارج الكوكب.. دبي كوكبٌ آخر».

وصولاً إلى التقاطه صورة كتب عليها «إلى أبوظبي عاصـمة البلاد أقود قلبي قود، سلامٌ مُحمل بالحب لدار آل نهيان، نظرة من الفضاء إلى عاصمة دولة الإمارات، إلى عاصمة السلام والمحبة».

أم الدنيا

ونشر النيادي مقاطع فيديو لجمهورية مصر العربية، كتب عليها واصفاً إياها: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر»، هكذا قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون.

المغرب العربي ونحو المغرب العربي جاءت العديد من الصور الرائعة ومن بينها التقاطه صورة لـ«عين الصحراء أو قلب الريشات في موريتانيا»، كما جاءت صورة أخرى للمغرب والذي وصفها بكلماته «لا يمكنك المرور فوق المغرب من دون أن تبهرك روعة هذا البلد».

الخليج العربي

وبالعودة مرة ثانية للخليج العربي فقد نشر النيادي صورة للعاصمة العراقية قال خلالها «بغداد ليلاً من الفضاء.. بغداد دجلة والفرات.. بغداد الحضارة والتاريخ»، فيما نشر صورة أخرى كتب عليها «أشارككم هذه الصورة لـ«الكويت الحبيبة» وهي تعانق البحر بكل عزتها».

وفي موضع آخر نشر تعليقاً كتب عليه «قلب الخليج البحرين ولؤلؤة الخليج قطر من الفضاء.. أدام الله عليهما وعلى خليجنا الخير والعز وحفظ أمنهما وأمانهما»، إضافة إلى صورة أخرى جمعت الإمارات وعُمان، قال عنها «هذه الصورة من الفضاء هي أجمل تعبير عن الأخوّة بين ‫عُمان والإمارات‬.. الجغرافيا تجمعنا.. العادات تجمعنا.. والمحبة المتبادلة تجمعنا.. عُمان منا ونحن منهم»، إضافة إلى صورة لليمن.

زهرة المدائن

وشارك النيادي متابعيه كذلك بصورة للمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى صورة ظهرت خلالها القدس‬ واصفاً إياها «زهرة المدائن تبدو فعلاً مثل الزهرة من الفضاء».

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