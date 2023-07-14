«تنمية المجتمع» بدبي تطلق برنامجها الصيفي

المصدر: دبي - البيان

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تطلق هيئة تنمية المجتمع بإمارة دبي البرنامج الصيفي «قيظنا غير» تحت شعار «صيف ممتع ومفيد» للموسم الرابع، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجمعية رؤيتي للأسرة، وتعاونية الصناعات الغذائية.

ويشمل البرنامج ، الذي سيبدأ من تاريخ 17 يوليو حتى 17 أغسطس 2023، الأطفال من 6 سنوات حتى 14 سنة، كونه جزءاً من مجموعة الفعاليات والأنشطة والبرامج، التي تنظمها الهيئة، سيتم البرنامج بمشاركة وتعاون مجموعة من الجهات الفعالة والأفراد البارزة في إمارة دبي، متمثّلة «بفريق نبض الإمارات التطوعي» و«مؤسسة دبي للإسعاف» و«القيادة العامة لشرطة دبي»، بمشاركة كل من هيئة دبي الرقمية وهيئة الطرق والمواصلات ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودعم عدد من الجهات المحلية، التي تقدم خدمات المخيمات الصيفية والشتوية.

وتحرص الهيئة على تنظيم هذا النوع من الفعاليات لتحقيق الرؤية المؤسسية في تقوية الهوية الوطنية والتماسك الأسري والمجتمعي، وتعزيز مفهوم السنع الإماراتي، وزرع المبادئ الدينية والمجتمعية والأخلاق الحسنة، التي تسهم في رقي المجتمع واستقراره والترابط بين أفراده.

وتهدف الأنشطة المقدمة بالبرنامج إلى اكتشاف مهارات الأطفال وتنميتها على كل الجوانب، واستثمار طاقتهم وشغل أوقاتهم بكل ما هو إيجابي ومثمر، وتشجيعهم على الاندماج والانخراط في المجتمع، وتحسين نشاطهم البدني من خلال الأنشطة الرياضية، إلى جانب تقوية الترابط الاجتماعي بين أفراد الأسرة، من خلال الأنشطة والمحاضرات المقدمة في الأيام المفتوحة، كما يسهم المخيم في تعزيز دور الشباب ودعم مبدأ العمل التطوعي، من خلال طرح فرص تطوعية للمشاركة في تقديم المخيم وتنظيم العمل والإشراف على الأطفال.

ويضم البرنامج الصيفي مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعليّة في مواقع عدة مختلفة، مثل مركز البرشاء المجتمعي ومركز حتا المجتمعي، وإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه «فرع ند الشبا وفرع الورقاء»، وجمعية رؤيتي للأسرة - ند الحمر.

ومن أبرز الفعاليات، التي سيتم تنظيمها الورش التطبيقية العملية، ألعاب جماعية تفاعلية، ومجموعة واسعة من الدورات مثل «دورات أشغال يدوية، دورات فنون الطبخ، ودورات تحفيظ القران، ودورات في السنع والمهارات الحياتية للشباب»، ويتضمن البرنامج مسابقات متنوّعة، برامج تعليمية، وجلسات القراءة والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى الأنشطة البدنية وغيرها من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

وأكدت ناعمة الشامسي، رئيس قسم الأسرة والشباب جهود هيئة تنمية المجتمع وحرصها على إشراك الأطفال في مختلف فعاليّاتها.

وقالت: أطفالنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، والمستقبل الذي نضع فيه آمالنا وأحلامنا وطموحاتنا الكبيرة، ومن أهم أولوياتنا في هيئة تنمية المجتمع تنمية مهاراتهم وتطوير نموهم وتعزيز صحتهم، وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة العمرية.

ويذكر أن التسجيل في البرنامج سيكون متاحاً عبر الرابط الإلكتروني، الذي ستُشاركه هيئة تنمية المجتمع، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

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