مذكرة تفاهم لإطلاق دبلوم قيادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «مجرى»، الجهاز الاتحادي، الذي يعنى بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها في دولة الإمارات، لإطلاق دبلوم قيادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

وقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية ؛ ونها محمد الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. وتهدف المذكرة إلى تحديد أطر التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعارف، حيث يعتبر «مجرى» شريكاً معرفياً واستراتيجياً، بشأن طرح دبلوم قيادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. كما تحدد أطر التعاون بمجال تبادل المعارف والأدلة والوثائق المعززة للبرنامج أو أي برامج أخرى ذات علاقة، ومشاركة أفضل الممارسات.

وقال الدكتور علي المري» مع تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية والتوجه العام للدولة نحو تعزيزها أصبح من الضروري عقد شراكات مبنية على أسس واضحة بين مختلف الجهات ذات العلاقة مدعومة بتوجه الشركات والمنشآت في هذا المجال.

وقالت نها محمد الهرمودي: إن المسؤولية المجتمعية بوصلة رئيسية تمكن من تحقيق السعادة والرخاء للمجتمع، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي تسعى دوماً إلى دعم مسيرة التميز الحكومي وبناء قادة المستقبل، عبر توفير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات. وتحدد المذكرة مجالات التعاون بين الجانبين على صعيد التوعية والبحوث والأوراق البيضاء، بهدف نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وممارسات الاستدامة، من خلال إصدار مجموعة من الخلاصات المتخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية.

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