«تنفيذي عجمان» يعتمد سياسة المتعامل الرقمي

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لعام 2023، التي عُقدت أمس في ديوان الحاكم.

وفي بداية الجلسة أشاد سموه بحصول إمارة عجمان على المرتبة الثانية عالمياً في الشعور بالأمان، الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة مثلى للعيش بأمن واستقرار ورفاهية، ويعكس الجهود الكبيرة للقائمين عليها، مؤكداً سموه أن حكومة عجمان ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للجمهور وتوفير بيئة مستدامة ومزدهرة للشركاء والمستثمرين والمجتمعين المحلي والعالمي.

اعتماد

وتم خلال الجلسة اعتماد سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، والإقرار بتعديل عقد تأسيس شركة إيمز جروب وفق مبادئ الحوكمة، كما وجّه المجلس بتنظيم معرض عجمان العقاري بشكل دوري.

وجاء اعتماد المجلس لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية بهدف توفير خدمات رقمية واستباقية أولاً، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كل الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، إضافة إلى تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، وتعزيز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة.

واطّلع المجلس على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن الإطار القانوني لشركة إيمز جروب، وناقش الخيارات والتوصيات التي استهدفت إتاحة الفرصة لتطور الشركة ونموها وفقاً لآليات ومجريات السوق على أسس تجارية تراعي الممارسات الدولية والمحلية لكبرى شركات القطاع الخاص، ولتمكينها من التنافس داخل السوق حسب ضوابطه ووفق مبادئ الحوكمة.

وفي هذا الإطار أقر المجلس تعديل عقد تأسيس الشركة على الوجه الذي يحقق هذه الغايات، ما سيسهم في تعزيز استفادة مجتمع الإمارة وتحقيق التنمية المستدامة كنتيجة مباشرة لحفز مجتمع الأعمال ودعم تنافسيته.

إحاطات

واستعرض المجلس عدداً من الإحاطات لمشاركات الإمارة في الفعاليات والمناسبات المختلفة، حيث اطلع الأعضاء على إحاطة معرض عجمان العقاري 2023، والنجاح الذي حققّه، الذي يعد من أبرز الأحداث العقارية خلال العام الحالي، لما له من تأثير وصدى إيجابيين في سوق العقارات بعجمان، لا سيما من الجانب الترويجي الهادف إلى تشجيع الاستثمار في الإمارة ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس أعمالهم ومشاريعهم العقارية، حيث استهدف المعرض مشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية، إضافة إلى أكبر المصارف والبنوك الوطنية.

وفي هذا الشأن، أقرّ المجلس إقامة معرض عجمان العقاري بشكل دوري لدفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية والنشاط العقاري فيها، والترويج الأمثل لإمارة عجمان، وإبراز قوة وتطور البنية التحتية والتعريف بالقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار العقاري.

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