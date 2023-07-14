شرطة دبي تصدر كتاباً يوثق بصمات اللواء الفلاسي

المصدر: دبي-البيان

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أهدى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، كتاب «المرحوم اللواء المتقاعد الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي»، إلى أنجال الفقيد وذلك في نادي الضباط.

وأصدرت القيادة العامة لشرطة دبي الكتاب بمبادرة منها لتوثيق إنجازات وبصمة الفقيد وعطائه في العمل الشرطي على مدار 38 عاماً، والتي سخرها في خدمة وتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق الريادة والتميز لشرطة دبي.

وقال معالي الفريق المري إن الفقيد اللواء السلال الفلاسي، ترك بصمة في العمل الشرطي منذ التحاقه بالقيادة العامة لشرطة دبي في الأول من مايو عام 1983 ثم توليه إدارة مراكز شرطة «المرقبات ونايف والرفاعة»، وتدرجه في الرتب العسكرية وصولاً إلى أن يتولى مهام مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة.

وأضاف:«الفقيد هو من الرجال الذين حملوا على أكتافهم لواء العمل الجاد، ووضعوا الريادة والتميز نصب أعينهم، وهذا الكتاب يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توثيق جهود رجالها المخلصين وإبراز أهم الإنجازات التي تحققت بسببهم».

إخلاص وتفانٍ

من جانبه، قال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، إن المغفور له، الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، له بصماته الواضحة طوال مدة خدمته في شرطة دبي على مدار 38 عاماً، مؤكداً أن إخلاصه وتفانيه في العمل وأخلاقه مشهود بها، وقد مَثل قدوة لزملائه وموظفيه الذين عملوا معه على مدار السنوات الأخيرة.

شهادات

وحول الكتاب الذي أشرف عليه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، وأعدّه فريق عمل قيادات شرطية، برئاسة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، قال اللواء العبيدلي إن الكتاب يضم 138 صفحة توثق إنجازات اللواء السلال الفلاسي، ويتضمن كلمات الرثاء والشهادات التي ذكرت جهوده من قبل كبار الضباط ممن عاصروه وعملوا إلى جانبه، إضافة إلى صور توثق إنجازاته في شرطة دبي.

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