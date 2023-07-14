شرطة دبي تناقش التحديات والفرص المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي خلوة استشرافية لمراكز الشرطة في مكتبة محمد بن راشد، بهدف مناقشة التحديات المستقبلية، التي يمكن أن تواجه العمل فيها، ووضع الرؤى الاستشرافية لأهم المشاريع الجاري العمل عليها.

حضر الخلوة اللواء عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللواء طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، ومديري مراكز الشرطة، ومكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون البحث الجنائي للمراكز، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والمنسقين ومنظمي الخلوة.

أفكار جديدة

وأكد اللواء الدكتور عادل السويدي حرص مجلس مديري مراكز الشرطة، وبالتعاون مع مركز استشراف المستقبل على عقد لقاءات استشرافية دورية، بهدف الخروج بأفكار جديدة ومُبتكرة، والاستفادة من كل الممكنات لدعم وتطوير منظومة العمل الشرطي في مراكز الشرطة، بما يتناسب مع التوجهات الحكومية وتطلعات القيادة الرشيدة.

ترجمة حقيقية

وأكد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي أن الخلوة ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي لتوليد أفكار إبداعية لتطوير العمل الأمني، مشيراً إلى أن الخلوة تتضمن ورش عمل متعددة، لمناقشة محاور حيوية، تسعى شرطة دبي لتحقيقها في مجالات وتخصصات فرق العمل بمراكز الشرطة، على مستوى المستقبل القريب والمتوسط، والبعيد، طبقاً للرؤى الاستشرافية للخطط المستقبلية. ولفت العميد محمد بطي الشامسي إلى أن الخلوة تُعد مساحة مهمة لسماع الآراء والأفكار والاقتراحات ووجهات النظر، وتبادل النقاشات البناءة، والتي من شأنها أن تدفع بمنظومة استشراف المستقبل في شرطة دبي.

مشاركة واسعة

وأوضحت منال محمد راشد القاسمي، مدير إدارة التخطيط المستقبلي بالوكالة في مركز استشراف المستقبل، ومنظمة الخلوة، أن الخلوة الاستشرافية، شارك فيها عدد كبير من الضباط والمدنيين من مختلف مراكز الشرطة وفرق العمل التخصصية، إلى جانب الإدارات الفرعية المتخصصة بمركز استشراف المستقبل، وتم خلالها إجراء مناقشات حول كيفية وضع الخطط المستقبلية لقيادة عمليات التطوير.

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