«طرق دبي» تحقق الريادة في تطبيق استراتيجية تخصصية لصيانة الأصول

المصدر: دبي - البيان

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حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الريادة في تطبيق استراتيجية تخصصية لصيانة الأصول وفق أرقى المعايير العالمية المتّبعة في هذا المجال، بما ينسجم مع الخطط المستقبلية للهيئة لاستدامة هذه الأصول والعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لها.

مشروع

وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات:

«استند مشروع تطبيق استراتيجية تخصصية لصيانة الأصول في الهيئة إلى 4 مراحل رئيسة هي: تقييم نضج منظومة الصيانة، المقارنات المعيارية وأفضل الممارسات مع عددٍ من البلدان الرائدة في العالم في هذا المجال، وثائق الصيانة، استراتيجية الصيانة وخارطة طريق تَمَيّز الصيانة.

وأضاف الرمسي أن مرحلة تقييم نضج منظومة الصيانة في الهيئة اشتملت على نقطتين أساسيتين هما:

إعداد منظومة متكاملة لتقييم نضج الصيانة في الهيئة وتتكوّن من 10محاور رئيسة ومن 78 محوراً فرعياً قائمة على أفضل الممارسات العالمية من خلال تبني منهجية المنتدى العالمي للصيانة وإدارة الأصول.

تقييم

وتابع: «أما النقطة الثانية فهي إجراء تقييم للوضع الحالي، حيث تولت شركة استشارية إجراء التقييم المطلوب بناء على هذه المنهجية».

وأردف قائلاً: «كما تم تسليط الضوء على تطوير منظومة التفتيش على الأصول من خلال خمسة مُخرجاتٍ رئيسةٍ من أبرزها، إعداد السياسة العامة للتفتيش وإعداد خارطة طريق تطوير التفتيش الانضباطي وتقييم نضج منظومة التفتيش حسب أرقى المعايير العالمية المتّبعة في هذا المجال».

ووضعت الهيئة في الأعوام الأخيرة دليلاً شاملاً بعنوان (سياسات وأدلة حوكمة أعمال الصيانة)، الذي يحدد الإطار العام للممارسات الواجب إتباعها من قبل المعنيين في مجال صيانة الأصول.

ويعمل الدليل على توحيد الإجراءات على مستوى جميع إدارات الصيانة في الهيئة مما يسهم في تقليل تكاليف الصيانة والتحسين المستمر لعملياتها.

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