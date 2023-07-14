إطلاق حملة للوقاية من الإنهاك الحراري في الشارقة

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في الشارقة، الاثنين المقبل، تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى كل أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة وتشجيع الفئات المجتمعية التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تجنبهم الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري.

وأكد محمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، أن إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في الشارقة للسنة الثانية عشرة بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة ومؤسسات خيرية، يجسد حرصها على ترسيخ ثقافة الخير ومنهجية العطاء التي تأسست عليها الدولة.

مشيراً إلى أن الحملة تعكس التزام الجهات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي لدى كل شرائحه.

مبيناً أن الحملة تستهدف توعية 15 ألف عامل على مستوى الإمارة، كما تم تخصيص فرق طبية تقدم الفحوصات الطبية اللازمة لكل فئات المجتمع ، لافتاً إلى أن الحملة ستنطلق الاثنين المقبل بهدف توعية 650 شخصاً، في تلال، وإحدى الحدائق في الشارقة، واليوم الثاني سيكون المستهدف 650 شخصاً في شاطئ النخيل على بحيرة خالد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة وإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في مقر المجلس، صباح أمس.

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