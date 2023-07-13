«نسائية دبي»: جهود لخدمة المرأة وتفعيل دور الأسرة اجتماعيا و اقتصاديا

المصدر: دبي - وام

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تعمل «جمعية النهضة النسائية بدبي» عبر جهودها المتواصلة على خدمة المرأة و تفعيل دور الأسرة الاجتماعي والاقتصادي والإبداعي وطرح مبادرات مجتمعية وفق منظومة متكاملة تركز على إعمال التربية والأخلاق و الاستناد إلى الثوابت لصناعة الأسرة المتماسكة وإعداد أجيال متسلحة بالوعي والطموح لبناء مستقبل أكثر ازدهارا.

وتركز الجمعية على تدعيم بنية الأسرة لتقوم بواجبها المنوط بها نحو مجتمعها في ظل دعم القيادة الرشيدة لشباب الوطن حتى باتت الإمارات مثالا يحتذى في السعادة وقيم الولاء الراسخة والأمن والأمان.

وتحرص الجمعية على بناء كوادرها الوطنية وتأهيلهم على أعلى مستوى لتكون في مقدمة ركب المؤهلين في عالم يتنافس فيه الطامحون لامتلاك زمام الصدارة والريادة ولا مجال فيه لمن يتأخر أو يتقاعس.

وتوجه إدارة التدريب والاستشارات كل برامجها لإعداد أفراد ينعمون بصحة نفسية واتزان عاطفي وأسري و بما يحقق الرفاه ويكفل التفاعل الاجتماعي للمساهمة في توفير بيئات صحية حاضنة تدعم نموهم الاجتماعي والعاطفي للوصول إلى تنشئة متوازنة خالية من الاضطرابات النفسية والمشكلات داخل الأسرة في خطوة تساهم الإدارة من خلالها في إكساب المستهدفين مجموعة من المهارات المعرفية و السلوكية القائمة على أسس علمية تفاعلية و مهارية».

وتميزت الإدارة بتنفيذ مبادرة العرس الجماعي الذي يقام كل عام وفكرة الأعراس الجماعية تأتي تماشيا مع النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتلاحما مع مساعي الدولة الرامية إلى الابتعاد عن المغالاة في تكاليف الزواج وتكوين أسر إماراتية مستقرة بلا ديون واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي شجعت على إقامة حفلات الزفاف الجماعية.

وحتى الآن تم تنفيذ عشرين عرسا جماعيا منذ انطلاقته عام 2001 م فيما تم تنفيذ العرس الجماعي التراثي الأول في العام 2022 سعيا من الجمعية لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة.

وتزهر الطفولة ضمن فعاليات “جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب والمنبثقة من الجمعية والتي ستحتفل هذا العام بمناسبة اليوبيل الفضي وذلك بتقديم عدد من المبادرات الجديدة منها تأسيس مجلس أمهات مبدعين ومبادرة رسالة إبداع ومبادرة «ابداعي في الفضاء» ومبادرة «طوابع بريدية» ومجلس الشباب للقيادة والابتكار " وورش عمل قيادة البرمجة وريادة الابتكار وحفل ختام الموسم.

برامج

وتساهم إدارة الفعاليات الفنية بالجمعية في رفع إنتاجية الأسر من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم عبر برنامج تأهيلي تدريبي لدعم الأسر ذات الدخل المحدود يضم مجموعة من المبادرات وورش العمل التي تنمي المهارات لدى الأسر لدعم مشاريعها وتنمية مواهبها.

حرص

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية: تحرص الجمعية عند طرح مبادراتها على أن تقدم خدمة للأسرة وتحقق ما من شأنه الإسهام في تحقيق سعادة أفرادها.. و تعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل لتطوير الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة ضمن نهج مستدام مع التركيز على المسائل الاقتصادية والمجتمعية التي تعنى بالأسرة للوصول إلى مزيد من جودة الحياة.

وأضافت أن دولة الإمارات ضمنت مبادئها للخمسين عاما المقبلة هذه الأهداف و جعلتها جزءا أساسيا من أجندتها منوهة إلى إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التنمية لدولة الإمارات والتي تسير عليها الجمعية عبر طرح برامج تخدم المجتمع والأسرة.

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