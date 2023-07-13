مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 27 يوليو

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يترقب عشاق الرطب والتراث في الإمارات والمنطقة انطلاق فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في دورته الـ 8، والمقرر أن يبدأ في السابع والعشرين من شهر يوليو ويستمر حتى الثلاثين منه لعام 2023، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حيث تنظّم دائرة التنمية السياحية في عجمان الدورة الحالية من المهرجان بالتعاون مع 350 مشاركاً، حيث ستقام فعالياته في قاعة الإمارات للضيافة في إمارة عجمان.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يعد فرصة مثالية للزوار لاستكشاف وتجربة التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، كما أننا فخورون بأن نكون مضيفي هذا الحدث المهم، الذي يعكس رؤيتنا للحفاظ على التراث وتعزيزه للأجيال القادمة.

تعزيز

من جانبه، عبّر محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن أهمية المهرجان في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز التراث الإماراتي الغني. وقال: نحن متحمسون لاستضافة مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في دورته الثامنة، والذي يعكس التزامنا بتعزيز التراث الإماراتي ودعم المزارعين والأسر المنتجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ندعو الجميع للانضمام لهذا الحدث الاستثنائي والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التي تناسب جميع أفراد العائلة.

ويُعدُّ مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل وجهة مميزة تجمع بين التنوع والإبداع في عالم النكهات الفريدة، حيث يتم تقديم مجموعة واسعة من ثمرات النخيل المثمرة والفواكه الشهية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلويات المصنوعة بمهارة من التمور الطازجة والعسل اللذيذ. وبهذا يتيح المهرجان للزوار فرصة استكشاف متعة تذوق نكهات فريدة والاستمتاع بتجربة حسية غنية بالمذاق والنكهات الزكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز