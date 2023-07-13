اليابان تشكر "جمارك دبي" للمساعدة في ضبط شحنة مخدرات قادمة من دولة آسيوية

المصدر: وام

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أعربت القنصلية اليابانية في دبي عن تقديرها لجمارك دبي ودورها في التعاون مع الجهات والمنظمات الجمركية العالمية في التصدي لجرائم تهريب المخدرات عبر الحدود.

ونقل نويورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان في دبي، خلال زيارة إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي شكر السلطات اليابانية لجمارك دبي لمساعدتها في ضبط شحنة مخدرات عبور كانت قادمة من دولة آسيوية ووجهتها النهائية اليابان وكانت تحمل نحو 700 كيلوغرام من مسحوق "الميثامفيتامين" المخدر تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين دولار والتي تعتبر ثاني اكبر ضبطية مخدرات في تاريخ اليابان .

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الدائرة تعمل على توسيع التعاون في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود ومواجهة تهريب المخدرات والمواد الممنوعة، حيث تمتلك جمارك دبي فريقا متخصصا في رصد وتحليل البيانات وكادر تفتيش مؤهل يتمتع بالكفاءة والاحترافية وكذلك أنظمة متطورة رائدة لتتبع الشحنات المشبوهة ونعمل على مشاركة جميع هذه الخبرات المتراكمة مع الجهات والمنظمات الجمركية حول العالم للاستفادة منها.

من جانبه، أشاد نويورو سيكيجوتشي بجهود جمارك دبي، ودورها في دعم نمو التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات و اليابان، مؤكداً حرص القنصلية العامة اليابانية على تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي، للوصول الى أعلى مستويات التنسيق بين الطرفين والاستفادة من الخدمات المتطورة التي توفرها الدائرة لتمكين التجار والمستثمرين في اليابان من تعزيز عملياتهم التجارية مع دبي.

وثمـن سعادته، قدرات جمارك دبي في مواجهة جرائم تهريب المخدرات عبر الحدود حيث أسهمت إدارة الاستخبارات الجمركية من خلال رصد وتحليل البيانات عبر عمليات الاستهداف الخاصة بها بمساعدة السلطات الجمركية في اليابان من ضبط شحنة مخدرات مسحوق "الميثامفيتامين" .

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