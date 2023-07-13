الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية: رؤية قيادة الإمارات في مجال العمل المناخي رائدة

المصدر: وام

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أعربت المنظمة الدولية للفرنكوفونية عن كامل دعمها لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ "cop 28 " الذي تستضيفه الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، مشيدة برؤية وجهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي تعتبر رائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سالم سهيل النيادي، سفير الدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلويز موشيكيو آبو في مكتبها بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار تعزيز التعاون المستمر بين دولة الإمارات والمنظمة للفرنكوفونية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت موشيكيو آبو خلال اللقاء على مشاركة المنظمة رسمياً في هذا الحدث العالمي المهم، مضيفة أنه تم حث جميع الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة للمشاركة من أجل توحيد الجهود العالمية والمساهمة في تسريع وتيرة العمل المناخي.

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