قائد القوات البرية يحضر اجتماع قادة القوات البرية بدول التعاون

المصدر: وام

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حضر اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، الاجتماع الحادي والعشرين لقادة القوات البرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عمان، بمشاركة قادة القوات البرية في دول المجلس والقيادة العسكرية الموحدة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية.

تناول الاجتماع موضوعات تتعلق بالعمل العسكري الخليجي المشترك بالقوات البرية بدول المجلس والتي تسهم في تطوير القدرات والإمكانيات العسكرية للقوات البرية لتحقيق التكامل الدفاعي المشترك بين قوات دول المجلس.

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