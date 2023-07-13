بدء الاختبارات الميدانية للمشاركين في "تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة" بدورته الثالثة 2023

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انطلاق الاختبارات الميدانية للشركات والمؤسسات المشاركة، من داخل الدولة وخارجها، في الدورة الثالثة لمسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»، في واحة دبي للسليكون، المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز". ويبلغ مجموع جوائز هذه المسابقة: (مليونين وثلاثمائة ألف دولار) موزعة على فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية.

وتفصيلا، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظِّمة لتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في هيئة الطرق والمواصلات: "تنطلق الدورة الثالثة من التحدي إثرَ النجاح الذي حققته الدورتان الأولى والثانية، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، وحرصها على تجسيد رؤية الحكومة بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030. وينطلق محور هذه الدورة من المسابقة تحت عنوان: (الحافلات ذاتية القيادة)."

وقد شهدت الدورة الثالثة من التحدي زيادة في عدد المشاركات في فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية بالمقارنة مع الدورات السابقة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للتحدي 27 طلباً من مختلف دول العالم، متجاوزاً العدد المستهدف بنسبة تصل إلى 130% لفئة الشركات الرائدة، وبنسبة 175% لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية.

وأضاف بهروزيان: "تحمل الدورة الثالثة من التحدي، طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين في مجال: (الحافلات ذاتية القيادة)، وهو ما يؤكد حرص الهيئة على المضي في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسع في استخدام تكنولوجيا النقل ذاتي القيادة على كل المستويات، حيث خُصص 2 مليون دولار أمريكي للشركات الرائدة، و300 ألف دولار لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية."

بدوره أكد المهندس معمّر الكثيري المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" أن واحة دبي للسيليكون، ومن موقعها كمنطقة اقتصادية متخصصة بالمعرفة والابتكار ضمن خطة دبي الحضرية 2040، شكلت منذ تأسيسها مختبراً مفتوحاً لأحدث تقنيات مدن ومجتمعات المستقبل الذكية التي تعزز ريادة دبي ضمن المدن الأذكى على مستوى العالم.

وأضاف الكثيري: "تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة الذي تنظمه بنجاح هيئة طرق ومواصلات دبي في الواحة للعام الثالث على التوالي، يرسخ مكانة الإمارة على مؤشرات الابتكار وتصميم المستقبل وصناعة الفرص وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم البحث والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية حتى تصبح دبي ضمن أهم المدن الاقتصادية العالمية وفق أجندة دبي D33."

هذا وسيتم إعلان الفائزين خلال الدورة الثالثة من مؤتمر (دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة) الذي تنظمه الهيئة في الفترة من (26 – 27) سبتمبر المقبل، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم، كما يعد منصة عالمية تجمع أبرز الخبراء في مجال التنقل ذاتي القيادة من مُشَرّعي السياسات، ومطوري التقنيات، والباحثين، والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال، وفي مجالات أخرى ذات صلة، ويجري خلاله تكريم الفائزين في التحدي الذي يدور حول محور حافلات ذاتية القيادة.

كما يصاحب المؤتمر معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة سيجذب أكثر من 60 عارضا، و2000 زائر، وستنعقد عدة جلسات حوارية وندوات وورش عمل، لتبادل الخبرات ومناقشة آخر التطورات والابتكارات، في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة.

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