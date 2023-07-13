دارة سلطان القاسمي تضيء على «وسام أم الإمارات»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختارت دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ضمن مشروع «قصة جائزة»، الذي تسلط الضوء فيه بشكل شهري، ولمدة عام على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتم اختيار جائزة «وسام أم الإمارات»، الذي منح لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في 25 نوفمبر 2019.

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «وسام أم الإمارات»، بمناسبة اختيار سموه الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع من قبل برنامج «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» في دورته الخامسة.

ويعد صاحب السمو حاكم الشارقة نموذجاً استثنائياً لقائد ملهم، يؤمن بأهمية التقدم والتطور، مع المحافظة على العادات والتقاليد والهوية الثقافية والدينية للشعب، الأمر الذي ظهر جلياً في المبادرات، التي أسسها سموه، وعمل على إنجاحها، بما يخدم شعبه والإنسانية.

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