محمد بن راشد: فرق دبي تواصل الليل بالنهار لتضمن تفوق الإمارة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، المركز الهندسي لطيران الإمارات، في مطار دبي الدولي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حساب سموه في «تويتر»: «تفقدت اليوم المركز الهندسي لطيران الإمارات.. 5500 مهندس وفني يضمهم المركز.. 60 % منهم مواطنون..

ويعد من أكبر المراكز الهندسية لصيانة الطائرات المدنية في العالم.. ويشرفون اليوم أيضاً على تطوير مقصورات طيران الإمارات، وترقيتها لتكون الأحدث عالمياً، بتكلفة تتجاوز 7.3 مليارات درهم.. هذا فريق واحد فقط من فرق دبي التي تواصل الليل بالنهار، لتضمن تفوق الإمارة عالمياً.. وتحافظ على جودة الخدمات التي نقدمها في أكبر مطار دولي في العالم.

تحية لهم.. وشكراً لجميع فرق عملنا المتفانية».

تحديث

واطلع سموه خلال الزيارة على برنامج تحديث المقصورات الداخلية لطائرات طيران الإمارات، حيث شاهد سموه عملية التطوير الجارية على مقصورة طائرة من طراز A380، كما اطلع سموه على طائرة أخرى من ذات الطراز، اكتمل تطوير مقصورتها الداخلية، وتجهيزها بمنتج الدرجة السياحية الممتازة.

كما قام سموه ومرافقوه بزيارة ورش عمل المقصورة المتطورة في المركز، وشاهد عرضاً لكيفية استخدام مخارج الطوارئ، حيث حرص سموه على لقاء عدد من أعضاء فريق المهندسين والفنيين العاملين في برنامج تحديث المقصورات الداخلية للطائرات، واستمع سموه إلى المهام المكلف بها فريق العمل الذي يضم أكثر من 5500 فني ومتخصص ضمن القسم الهندسي.

والذي يشكل المواطنون نحو 60 ٪ من إجمالي العاملين فيه. كذلك، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح حول أنشطة المركز الهندسي لطيران الإمارات، الذي يُعد من أكبر مرافق صيانة الطيران المدني في العالم، إذ يخدم أسطول طيران الإمارات الحديث، الذي يضم أكثر من 260 طائرة.

ويقوم المركز على مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم 12 حظيرة مكيفة الهواء لصيانة الطائرات، تعد مجتمعة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

الأفضل عالمياً

ويُعدّ برنامج التعديل التحديثي الضخم الذي تنفذه طيران الإمارات، جزءاً من التزام بقيمة ملياري دولار أمريكي، لضمان استمرار ريادة منتجاتها وخدماتها. ويجري تنفيذ البرنامج على مدى عامين، ويتضمن ترقية المقصورات الداخلية لـ 120 طائرة. وتستغرق عملية تجديد كل طائرة حوالي 21 يوماً.

ويعتبر البرنامج أكبر مشروع معروف لتعديل المقصورة في صناعة الطيران حتى الآن، وتُنفّذ جميع الأعمال بالكامل في الدولة.

إلى ذلك، تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، مبنى المسافرين رقم 2 في مطار دبي الدولي، والذي يضم رحلات شركة طيران «فلاي دبي»، ويخدم أيضاً المسافرين على متن رحلات 18 ناقلة جوية أخرى، حيث اطلع سموه على سير العمل في المطار، موجهاً بتيسير وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، خاصة مع بداية موسم العطلة الصيفية، وزيادة حركة السفر.

وكذلك النمو المستمر في أعداد المسافرين عبر مطار دبي، وذلك حرصاً على ضمان راحة وسعادة المسافرين من مختلف الجنسيات، وتمكينهم من مواصلة رحلاتهم بأسلوب يتسم بالسهولة وسرعة الأداء.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره للتطور المستمر الذي تشهده مطارات دبي، بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وما وصل إليه مطار دبي الدولي من مكانة عالمية رائدة، متصدراً مطارات العالم من ناحية أعداد المسافرين الدوليين لعدة سنوات على التوالي، في حين عبر المطار في عام 2022، أكثر من 66 مليون مسافر، موجهاً سموه بمواصلة العمل على الحفاظ على تلك المكانة المتميزة، لتكون دبي دائماً في الصدارة، تقدم كل ما هو ملهم في سبيل سعادة الناس وراحتهم.

وتابع سموه الخدمات المُقدمة للمسافرين في المبنى رقم 2 من مختلف الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من خطوات، هدفها ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين إلى مختلف الوجهات حول العالم، وبما يؤكد مكانة دبي كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم، ويرسخ سمعتها في مجال خدمة المسافرين الدوليين، بما تقدمه من خدمات نوعية، تسهم من خلالها في رفع سقف جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين على المستوى العالمي.

يُذكر أن مطار دبي الدولي قد عبره 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بنمو نسبته 55.8 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

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