12 فئة تتنافس على جائزة «اجتماعية» رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات المشاركة في «جائزة التميز الاجتماعي» بدورتها الرابعة لعام 2023، والتي تقام تحت شعار «اليوم للغد» تماشياً مع أهداف ورؤية عام الاستدامة.

وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع أفراد وشرائح ومؤسسات المجتمع للتفاعل معها من خلال صنع المبادرات وتنمية الأعمال الاجتماعية، عن طريق الترشح أو الترشيح، وتشجيع الآخرين على المشاركة.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن التميز والابتكار لا يقتصران فقط على المجال التكنولوجي أو العلمي أو الاقتصادي، بل يشمل المجال الاجتماعي الذي يتمتع بأرضية خصبة للعطاء والبذل والتطوير.

وأشار إلى أن الجائزة تستهدف تعزيز ونشر ثقافة العمل والإبداع الاجتماعي، باعتباره جزءاً من ثقافة أبناء الدولة، ورفع مستوى الوعي بالقضايا والتحديات الاجتماعية.

وبحسب المتحدث فان الجائزة تستهدف تقدير وتكريم المتميزين في مجالات العمل الاجتماعي وتحفيزهم على مواصلة جهودهم لصنع مجتمع متماسك ومزدهر وتعزيز المبادرات المبتكرة المتميزة في مجالات العمل الاجتماعي مما يسهم ذلك في تنمية مجتمع متماسك ومتكامل.

وأضاف: «نأمل أن تكون هذه الجائزة إحدى وسائل التعبير المنشودة، من خلال إذكاء روح التنافس المجتمعي الإيجابي، ورفع مستوى الوعي حول القضايا والتحديات الاجتماعية والبيئية الحيوية، وتشجيع الإنجازات الوطنية من البرامج الاجتماعية والمبادرات الرائدة والمتميزة منها.

فئات

وأوضح بن عنبر، أن فئات الجائزة تشمل 12 فئة متنوعة تغطي جميع المجالات، منها الفئات الخاصة بأفراد المجتمع والتي تتضمن، الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع، الشخصية الاجتماعية الشابة والمستشار الأسري المتميز، المدرب المجتمعي المتميز، مشيراً إلى أن الجائز تغطي الفئات المشتركة بين أفراد المجتمع والمؤسسات والتي تشمل، الجهات الرائدة في المسؤولية المجتمعية، الشراكة المجتمعية المتميزة، الإنجاز الوطني المتميز، البحث الاجتماعي المتميز، الاستدامة المجتمعية.

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