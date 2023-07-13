8 فرص تطوعية في معسكر «اجتماعية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لإطلاق معسكر الحصاد التطوعي الـ24 للفئة العمرية من 6 حتى 12 سنة، تحت شعار «نتطوع من أجل الشارقة».

وبحسب حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي، فإن المعسكر يشتمل على 8 فرص تطوعية تحمل كل واحدة منها قيمة سلوكية أو إنسانية أو دينية وغيره، موضحة أن الهدف من استمرارية المعسكر لعدة أعوام، هو استكمال مسيرة غرس ثقافة العمل التطوعي ونشرها بين فئة الأطفال، وكذلك التزامن مع الإجازات المدرسية لاستثمار وقت الفراغ.

وقالت إن المعسكر يسعى لغرس القيم الأخلاقية الحميدة والإنسانية والتراثية والاجتماعية في نفوس الأطفال، من خلال اغتنام أوقاتهم بالبرامج المفيدة والمتنوعة والتي تكسبهم مهارات جديدة.

وبالنسبة للفرص التطوعية فهي كما ذكرت المتحدثة، فرصة «عطاء بلا حدود» حيث يقوم المتطوع بترتيب صناديق المواد الغذائية وتوزيعها على الأسر المحتاجة، و«المبدع الصغير» لتجهيز الوجبات وتوزيعها على العمال، والفرصة الثالثة «بيوت الرحمن» لتطييب المساجد وتعطيرها بالبخور إضافة إلى حلقة حفظ القرآن.

وبالنسبة للفرصة التطوعية الرابعة فعنوانها «المرشد الصغير» لتنظيم دخول الزوار للمتحف مع الجهة المساندة فيما تعزز الفرصة الخامسة قيم أخذ المبادرات من خلال الفرصة التطوعية «عيادة» التي تعنى بالمرضى.

وتعزز «شرطة الخير» من قيمة المسؤولية، حيث يقوم المتطوع بتوزيع مطبوعات السلامة في المواقف المخصصة للسيارات وتوزيع ملصق «رافقتكم السلامة».

أما الفرصة السابعة فتحمل عنوان «ازرع من أجل الحياة» وتعزز قيمة البيئة المستدامة حيث يقوم المتطوع بالتوعية بالبيئة وبزراعة الشتلات التي وفرتها البلدية، بينما خصصت الفرصة الأخيرة لمنتسبي نادي الثقة للمعاقين وفي دار الرعاية الاجتماعية للأطفال ومركز صعوبات التعلم، بعنوان «معاً نبني الأمل» حيث يقدم المتطوع الصغير هدايا لهم ويشاركهم ببرامج اجتماعية ورياضية وترفيهية.

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