مذكرة تفاهم بين «سعود بن راشد الخيرية» وجامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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وقعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين بهدف دعم طلبة العلم بالجامعة بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدى الجانبين.

وقع المذكرة عن مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية عيسى خليفة الغربي نائب مدير عام المؤسسة، وعن جامعة أم القيوين الدكتور هاني بكر نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية. وتتضمن المذكرة توطيد علاقة الشراكة والتعاون بين الطرفين ومساهمة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في تسديد رسوم الطلبة المتعسرين مادياً في جامعة أم القيوين وفقاً للشروط والأحكام المتبعة لدى المؤسسة.

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