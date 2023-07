27000 امرأة يعملن في قطاع الطيران بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في القمة العالمية للمساواة بين الجنسين في مجال الطيران 2023 التي نظمتها منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» في مدريد خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجاري، وركزت في هذه الدورة على العوامل التمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال الطيران.

تأتي هذه المشاركة، التي تمت بالتنسيق مع المكتب التمثيلي لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، تجسيداً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتعزيز الشراكات العالمية للمجلس بما يخدم ملف التوازن بين الجنسين في الدولة ومشاركة دول العالم التجربة الإماراتية الرائدة في التوازن بين الجنسين.

جهود

واستعرض وفد المجلس خلال مشاركته في القمة، برئاسة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومشاركة آيات السالمي مدير مشاريع رئيسي في المجلس، جهود الدولة لترسيخ التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات وإنجازاتها الإقليمية والعالمية في هذا المجال، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة بما يعزز دورها كشريك رئيسي في التنمية الشاملة، وتأكيداً على التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت هدى الهاشمي إلى تواجد النساء في قطاع الطيران في دولة الإمارات بمعدلات مرتفعة، حيث تعمل به حالياً ما يقرب من 27,000 امرأة تمثلن 42 % من القوة العاملة فيه بصفة عامة.

وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على زيادة نسبة تمثيل المرأة في المراكز القيادية إلى 19 % عام 2022، وإلى 21 % في التخصصات الفنية، وتحسنت البيئة التمكينية بشكل عام في هذا القطاع من 46 % عام 2017 إلى 86 % عام 2022، ما يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل صديقة للنوع الاجتماعي.

وأضافت أن جهود تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل امتدت إلى القطاع الخاص الإماراتي لتواكب الإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي من خلال إطلاق «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة».

حيث التزمت الشركات الموقعة عليه طوعاً بزيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية الوسطي والعليا إلى 30 % كحد أدنى بحلول عام 2025، وقد انضمت لهذه المبادرة 64 شركة تعمل في مجموعة من القطاعات بما في ذلك الطيران والخدمات المالية والطاقة.

تعاون

وعلى هامش مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في القمة، بحثت هدى الهاشمي مع سالفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( إيكاو) مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم.

وأكدت أهمية برنامج سفراء المسرعات العالمية، الذي تم إطلاقه في مايو الماضي في مقر المنظمة في مونتريال، بهدف تمكين قيادات المنظمة بأدوات ومنهجية المسرعات لدعم رؤية «إيكاو» التحويلية، حيث يتطرق محور من دفعة المسرعات إلى تعزيز الوصول إلى مستهدفات التوازن بين الجنسين في منظمة الطيران المدني الدولي.

آفاق الشراكات

ومثلت القمة، التي عقدت بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، فرصة جيدة للحوار حول الوضع الحالي، وآفاق توسيع الشراكات وتعزيز التدابير والخطوات من قبل سلطات وشركات الطيران لتحقيق تقدم متسارع نحو المساواة بين الجنسين.

وتعزيز مشاركة المرأة في هذه الصناعة، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات حول العالم، خاصةً في ظل الفجوة الكبيرة حالياً فيما يتعلق بوضع العاملين في مجال الطيران حسب الجنس وفق دراسة استقصائية عالمية أجرتها منظمة «الإيكاو».

والتي أكدت في الوقت ذاته أن هناك نقطة إيجابية رغم هذا التحدي تتمثل في زيادة نسبة مشاركة النساء بشكل عام حول العالم في وظائف الطيارين ومراقبي الحركة الجوية وفنيي الصيانة من 4.5 % في عام 2016 إلى 4.9 % في عام 2021.

وأكدت القمة أهمية المساواة بين الجنسين لخلق صناعة أكثر شمولاً توفر فرصاً لاستيعاب وجهات نظر وأفكار جديدة وحلول مبتكرة وشاملة تعمل من أجل الجميع، ما يجعل قطاع الطيران أكثر قدرة على المنافسة ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وسعت القمة لاستكشاف العوامل والحلول التمكينية لتحقيق هذا الهدف، داعيةً أصحاب المصلحة للعمل معاً للتغلب على التحديات التي تواجهها النساء والفتيات من أجل تغيير تركيبة القوى العاملة في هذا القطاع.

ميزانيات

وشاركت هدى الهاشمي كمتحدثة رئيسية في جلسة «تسخير قوة السياسات والتمويل المراعي للنوع الاجتماعي» Harnessing the power of gender-responsive policies and financing، التي ركزت على أهمية دمج منظور المساواة بين الجنسين في سياسات الطيران وعمليات التخطيط والاستراتيجيات والأطر.

وناقشت كيفية خلق بيئة مواتية للمرأة في قطاع الطيران والطرق التي يمكن من خلالها تغيير ثقافة مكان العمل من خلال السياسات المراعية للنوع الاجتماعي مثل ترتيبات العمل المرنة، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة، وتنفيذ سياسات الموارد البشرية الشاملة والشفافة، مع تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ هذه الترتيبات المؤسسية من أجل معالجة الفجوة بين الجنسين بنجاح.

وشاركت في الجلسة إلى جانب هدى الهاشمي كل من: بوبي خوزا، مدير عام هيئة الطيران المدني بجنوب أفريقيا، وبريسيلا مانيس رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالإنابة في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كوسوفو، وجيما مارتن ديل بورغو، رئيسة جمعية (Ellas Vuelan Alto) التي تعمل على إبراز المواهب النسائية في قطاع الطيران، وكاتيا بيرمان مستشار أول بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدارتها الدكتورة ليزلي جروفز ويليامز، مستشارة أولى في مجال المساواة بين الجنسين والقيادة.

إنجازات

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال مداخلتها بالجلسة، أن دولة الإمارات تكرس جهودها لتعزيز نجاحاتها في صناعة الطيران من خلال علاقتها الوطيدة مع منظمة الطيران المدني الدولي، وقالت: «إن جزءاً من هذه الجهود يتمثل في الحرص على تبادل المعرفة حول منهجية المسرعات الحكومية، والتركيز على القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي».

كما سلطت الضوء على مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015 كجهة اتحادية مسؤولة عن ملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات على المستويين الحكومي والخاص، وتعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً وجعلها نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

وتطرقت إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقها ونفذها المجلس، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق هذه الأهداف الوطنية، ومنها تطوير «دليل التوازن بين الجنسين» بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودراسة ومراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

حيث تم إصدار أكثر من 22 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً خلال السنوات الماضية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي.

معايير

وألقت هدى الهاشمي الضوء على إطار عمل مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات والمعايير التي تم تطبيقها ومنهجية تقييم الجهات المشاركة فيه، مؤكدةً أن تكريم الشخصيات والجهات الفائزة بالمؤشر سنوياً يعد جزءاً من الخطط الاستراتيجية في الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين بجميع القطاعات، وإلهام المزيد من المؤسسات والأفراد لاتخاذ خطوات فعالة.

