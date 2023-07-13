«الشارقة للتدريب» ينفذ 47 برنامجاً

المصدر: (الشارقة ـ وام)

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حقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة مستهدفات خطته التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري بنجاحه في تنفيذ 47 برنامجاً وورشة تدريبية لأعضاء الغرفة والقطاعين العام والخاص على مستوى الإمارة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ 1387 ساعة تدريبية لموظفي الغرفة و11 برنامجاً تدريبياً داخلياً ضمن استراتيجية الغرفة الهادفة إلى إعداد نخبة من القيادات والكفاءات الوظيفية القادرة على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

كما نفذ المركز 32 برنامجاً تدريبياً للقطاعين العام والخاص إلى جانب تنفيذ 4 ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لموظفي الغرفة والقطاعين العام والخاص.

وقالت مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة إن ما حققه المركز خلال النصف الأول من العام الجاري يؤكد جودة وكفاءة هذه البرامج والدورات، ويعكس اهتمام «الغرفة» بالمساهمة في كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز مهارات الطلبة والكوادر العاملة سواء في القطاع الخاص أو العام.

وأكد عبدالعزيز محمد السويدي مدير إدارة الموارد البشرية أن الإنجازات التي حققها المركز تمثل دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل لمواصلة تقديم برامج وورش تدريبية معتمدة عالمياً بما يعزز مكانته كمركز تدريبي رائد في المنطقة في مجال تقديم أحدث البرامج العلمية لرفع كفاءة الموظفين العاملين في مختلف القطاعات.

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