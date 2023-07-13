كهرباء الشارقة توضح سبب ارتفاع فاتورة يوليو وأغسطس

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء وغاز ومياه الشارقة، أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس، يأتي بسبب تأثر أجهزة التكييف بدرجات الحرارة الخارجية، حيث يكون الاستهلاك أكثر وخصوصاً أن بعض المستهلكين يشغلون التكييف على مدار الساعة، فيكون الاستهلاك مرتفعاً، بعكس بقية الأشهر التي تكون فيها درجة الحرارة معتدلة.

وبالتالي تكون عملية الاستهلاك معقولة، وغير مرتفعة، مبيناً أن هيئة الكهرباء خصصت قنوات إلكترونية لاستقبال الشكاوى والملاحظات والعمل على حلها فوراً. جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، رداً على أحد المستهلكين، أكد أن هناك ازدياداً ملحوظاً في فاتورة الكهرباء، من 1500 إلى 5 آلاف درهم، وأحدهم وصلت إلى 40 ألف درهم زيادة في الفاتورة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز