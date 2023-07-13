نهيان بن مبارك يوجّه «صندوق الوطن» بالتركيزعلى التعريف برموز الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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وجّه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كل القائمين على البرامج الصيفية للصندوق وكل الشركاء، بالتركيز على تعريف طلاب المدارس والجامعات المشاركين في هذه البرامج في كل من أبوظبي والرويس، برموز الإمارات الوطنية والتاريخية.

وأوضح معاليه أن التعريف بهذه الرموز الوطنية يتم من خلال شرح مواقفهم وأقوالهم وأفعالهم للأجيال الجديدة، لتتعرف على عناصر الهوية الوطنية وكيفية الولاء والانتماء لهذا الوطن، كما طالب معاليه بأن تركز البرامج الصيفية على تمكين الشباب، وتشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار لدى كل المشاركين، ليعبروا من خلاله عن حبهم للوطن وانتمائهم وولائهم له، ولقادته ورموزه ولقيمه ومبادئه وتاريخه وتراثه، وللمكانة المتنامية لدولة الإمارات بين دول العالم أجمع.

جاء ذلك خلال تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان استعدادات صندوق الوطن لإطلاق البرامج الصيفية في كل من أبوظبي والرويس يوم 17 يوليو الجاري، والتي تنظم بالتعاون مع مدارس الدار والعديد من الشركاء والداعمين.

وتقدم للمشاركة في هذه البرامج، التي تضم أكثر من 120 نشاطاً فكرياً وإبداعياً وترفيهياً وفنياً، إضافة إلى الرحلات التثقيفية والترفيهية للمشاركين لأهم معالم الدولة، أكثر من 2000 طالب وطالبة من كل المدارس والجامعات، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على الإعلان عنها.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن البرامج الصيفية ليست مجرد أماكن للتسلية خلال الإجازة الصيفية، ولكنها فرصة يمكن استثمارها بشكل جيد لتعريف الأجيال الجديدة بقيم الإمارات الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد، كما أنها فرصة أيضاً لتدربيهم وتمكين الجامعيين منهم من المستقبل، للمساعدة في اكتشاف طريقهم وتحقيق آمالهم في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى تشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات ستظل، في ظل القيادة الرشيدة، وطننا يجتمع فيه الجميع على أهداف وطنية واضحة، تتمثل في تنمية الإنسان ولا سيما الشباب والأجيال الجديدة، وتمكينهم وتعليميهم، وفق أحدث ما وصل إليه العالم، إضافة على تعزيز قيم الوطن الأصيلة في نفوسهم، وجعلهم أكثر اعتزازاً بهويتهم وانتمائهم لهذا الوطن، لأن لدى قيادتنا الرشيدة إيماناً راسخاً بأن أبناء وبنات الوطن هم الثروة الحقيقية فيه، وهم عماد المستقبل ووسيلة المجتمع للتعامل مع كل المتغيرات المتلاحقة.

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